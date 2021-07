Voor het eerst op de Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen van Tokyo 2020 wordt voor het eerst een toernooi 3x3 basketball gespeeld. Het ‘klassieke’ basketball staat al jaren op het programma, maar daar is nu dus een discipline aan toegevoegd. 3x3 basketball is niet alleen nieuw in Tokio. De hele sport staat eigenlijk nog in de kinderschoenen.

Wat: Basketball 3x3

Waar: Aomi Urban Sports Park

Wanneer: zaterdag 24 juli tot woensdag 28 juli

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse Deelnemers: ‘Orange Lions’: Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Julian Jarin en Jessey Voorn.

Favorieten: Mannen: Servië, Rusland, Letland en Nederland. Vrouwen: Frankrijk, Roemenië, Rusland en China.

Tokio 2020 Olympische Spelen Tokyo 2020 | De favorieten, deelnemers en het speelschema van het basketball 07/07/2021 OM 12:57

Wat is 3x3 basketball

In 2007 heeft de International Basketball Federation (FIBA) universele regels aangenomen voor de sport. Het eerste officiële toernooi vond plaats tijdens de Olympische Jeugdspelen van 2010 in Singapore. Sinds 2012 worden World Cup wedstrijden georganiseerd voor landenteams en World Tour wedstrijden voor clubteams. Vijf jaar later maakte het IOC bekend dat in Tokio het 3x3 basketball op het programma staat. In slechts enkele jaren is het 3x3 basketbal gegroeid van een straatsport tot een olympische discipline.

Twee teams van drie spelers (plus één reserve per team) nemen het tegen elkaar op op een half basketbalveld met één basket. De driepuntslijn is een als ware een tweepuntslijn. Daarbinnen scoren is één punt waard. Ook hebben de teams slechts 12 seconden om een scoringspoging te doen. Wedstrijden duren 10 minuten of tot één van de teams 21 keer gescoord heeft. Als het ene team scoort mag het andere team direct doorgaan met de bal dribbelen of passen. Als het team dan weer buiten de tweepuntslijn is geweest mag er weer gescoord worden.

Basketball staat al bekend om het snelle spel en de constante actie. Met 3x3 basketball is dit met nog een tandje opgeschakeld. Vanwege de korte wedstrijden mag er geen seconde verspild worden en is het dus vanaf het eerste signaal voluit. 3x3 basketball is dynamisch, tactisch en spectaculair. Geen wonder dat het in slechts enkele jaren aan een enorme opmars bezig is.

Favorieten

Bij de mannen is Servië al jaren de favoriet. Van de zes World Cups wisten ze er vier te winnen. Bij de laatste World Cup, in Amsterdam, wisten ze niet verder te komen dan de vierde plaats. Polen won de wedstrijd voor de derde plek en in de finale wisten de Amerikanen de Letten te verslaan. Tijdens het Olympisch kwalificatie toernooi gingen alle verwachtingen weer op de schop.

Volgens de toenmalige wereldranking waren China, Rusland en Servië automatisch gekwalificeerd voor het toernooi. Vervolgens werd er in mei van 2021 een OTK gehouden. Hier wisten de toenmalige favorieten Frankrijk en de Verenigde Staten niet te imponeren. Dit kwam voornamelijk door Nederland die voor beide ploegen te sterk bleek te zijn. De ‘Orange Lions’ wisten zich, net zoals Letland en Polen, te plaatsen voor de spelen. De laatst gekwalificeerde is België.

Olympische Jeugdspelen USA vs Frankrijk Foto: Eurosport

Volgens de huidige FIBA wereldranglijst is Servië de absolute topfavoriet. Letland, Rusland en Nederland zijn meer aan elkaar gewaagd. De selectie van de Nederlands is nog niet bekend gemaakt. Op het OTK speelden Dimeo van der Horst, Arvin Slagter, Julian Jaring en Jessey Voorn. De verwachting is dan ook dat dit viertal richting Tokio gaat.

Bij de vrouwen staat de uitslag alles behalve vast. De Fransen staan bovenaan de FIBA-wereldranglijst, maar op het OKT wisten ze maar net van Hongarije en Japan te winnen. Ook zijn de direct geplaatste landen (Rusland, China, Mongolië en Roemenië) aan elkaar gewaagd. De Nederlandse dames wisten zich helaas niet te plaatsen.

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

Eurosport zendt vanaf vrijdag 23 juli tot en met zondag 8 augustus de Olympische Spelen live uit van de eerste tot de laatste minuut. Neem een abonnement op discovery+ en geniet non-stop en zonder reclame dankzij meerdere live-streams rechtstreeks van alle mooie sport en Nederlandse topprestaties tijdens de Olympische Spelen. Sluit hier een abonnement af.

Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot de kanalen TLC en Discovery ID) kost 5,99 euro per maand en via dit platform stream je tijdens de Olympische Spelen live alle sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 zodat je niks van alle actie hoeft te missen.