Nederland speelde tegen Polen weer met Ross Bekkering, die zich aan zijn vinger blesseerde in de wedstrijd tegen België. Nederland en Polen ontliepen elkaar aan het begin van de wedstrijd helemaal niks. Vanaf 5-5 wist Nederland uit te lopen tot 13-8 door een aantal geslaagde lay-ups. Polen kwam echter terug in de wedstrijd door vier punten op rij te winnen.



De laatste minuut was een echte nagelbijter. Polen kwam met twintig seconden te gaan op voorsprong, waardoor verlies dreigde. Arvin Slagter bracht Nederland echter op voorsprong door een geslaagde twee-punter. Met zes seconden te gaan scoorde Polen de gelijkmaker. Ook deze wedstrijd moest beslist worden in overtime.

De overtime was snel gespeeld. Nederland kwam dankzij Dimeo Van der Horst op voorsprong en door een aanvallende fout van de Polen behield Nederland balbezit. Deze kans benutte Van der Horst gedecideerd waardoor Nederland de felbegeerde zege pakte.

Arvin Slagter tegen Polen Foto: Getty Images

Een zege was broodnodig omdat Nederland eerder op de dag verrassend onderuit ging tegen de Belgische ploeg. België kwam sterk uit de startblokken, waardoor Nederland minutenlang tegen een achterstand aankeek. Pas met een minuut te spelen kwam Nederland naast het Belgische team.

Doordat de wedstrijd na de reguliere speeltijd in 16-16 eindigde werd de winnaar bepaald na overtime. In de verlenging, waarin twee gemaakte punten leiden tot winst kwam Nederland eerst aan de leiding. De Belgen beslisten de wedstrijd met een twee-punter.

Nederland staat door zijn zege en verlies van vandaag op de tweede plek in de groep waarin alle deelnemende landen zitten. Een tweede plek geeft rechtstreeks recht op een plek in de halve finale. De nummers drie tot en met zes spelen eerst een kwartfinale om te bepalen wie naar de halve finale mag.



Nederland speelt morgen zijn laatste groepswedstrijd tegen Letland om 15:25 uur. Als Nederland deze wedstrijd wint is het verzekerd van een plek in de halve finale.