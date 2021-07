De Russen gingen vliegend uit de startblokken en kwamen al snel top een 0-4 voorsprong. Dankzij een tweepunter van Zuev kwam het Russische Olympische Comité zelfs tot 2-8. Het fysiek sterke verdedigende werk van de Russische ploeg weerhield Nederland ervan om terug in de wedstrijd te komen door middel van tweepunters.



Langzaamaan vocht Nederland zich met lay-ups terug in de wedstrijd. En kwam van 11-17 tot 15-17 De eerste Nederlandse tweepunter van Arvin Slagter zorgde ervoor dat Nederland op een punt de Russen naderde op 18-19. Hierdoor kon Nederland blijven hopen op een halve finaleplek. Na een time-out op 19-20 was het Karpenkov die de Nederlandse droom in duigen liet vallen. ROC wint met 19-21 van Nederland.

Eerder dit toernooi versloeg Nederland ROC nog met 18-15.

Verlies tegen Letland

Nederland was aangewezen tot de kwartfinales na een verliespartij tegen Letland. De nummer twee op het laatst gehouden wereldkampioenschap kwam al vroeg aan de leiding. Nederland kon nog terugkomen van een 1-4 achterstand, maar vanaf 9-11 liep de Letse ploeg uit naar 12-18. Dankzij een aantal geslaagde lay-ups en vrije worpen werd het nog 18-20. Een tweepunter van Cavars besliste de wedstrijd in het voordeel van Letland.

