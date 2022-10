Onderdelen

Het alpineskiën bestaat uit vijf verschillende onderdelen. De afdaling, de slalom, de reuzenslalom, de Super G en de parallel Reuzenslalom. Elk onderdeel vraagt om andere kwaliteiten en dus is het belangrijk om een goede all-round skiër te zijn om het algemeen klassement te winnen.

Ad

Naast het algemeen klassement, worden er ook klassementen voor de losse onderdelen bijgehouden. Zodoende worden er zowel bij de mannen als de vrouwen zes individuele werledbekertitels uitgereikt aan het einde van het seizoen.

Alpineskiën Alpineskiën | Jelinkova skiet voortaan voor Tsjechië na conflict met Nederlandse Ski Vereniging 22/06/2022 OM 09:40

De afdaling is het simpelste onderdeel, maar ook het meest spectaculair. Het is simpelweg de taak om zo snel mogelijk naar de voet van de berg te skiën en daarbij worden gigantisch hoge snelheden gehaald en regelmatig zweven de skiërs secondelang door de lucht. Bij de slalom moeten de skiërs om palen of poortjes heen en bij de reuzenslalom geldt hetzelfde, maar dan staan deze een stuk verder uit elkaar. Bij de slalom is hoogstaande techniek vereist vanwege het snelle keren en draaien.

De Super G zit tussen de afdaling en de reuzenslalom in. Bij dit onderdeel staan de poortjes nog een stuk verder uit elkaar, waardoor de snelheid ook hier zeer hoog ligt. De Parallel Reuzenslalom ten slotte is een slalomwedstrijd waarbij twee skiërs het rechtstreeks tegen elkaar opnemen in een duel. De snelste plaatst zich voor de volgende ronde.

Beijing 2022 | Zo ziet de Olympische afdaling eruit vanuit de ogen van de skiërs

Favorieten

Vorig jaar waren de Zwitser Marco Odermatt en de Amerikaanse Mikaela Shiffrin over het geheel gezien de beste. Dat betekende echter zeker niet dat ze ook op elk los onderdeel op de hoogste trede stonden. Shiffrin wist geen enkel onderdeel te winnen en Odermatt was alleen op de reuzenslalom de nummer 1.

Afdaling: Aleksander Aamodt Kilde en Sofia Goggia

Super G: Aleksander Aamodt Kilde en Federica Brignone

Reuzenslalom: Marco Odermatt en Tessa Worley

Slalom: Henrik Kristoffersen en Petra Vlhova

Parellel Reuzenslalom: Chrsitian Hirschbuhl en Andreja Slokar

Bij de mannen is titelverdediger Marco Odermatt ook nu weer de overweldigende favoriet. De concurrentie komt uit bekende hoek, want veel van de namen die vorig jaar hoge ogen gooiden, zullen terugkeren. De Noren Kilde en Kristoffersen zijn kanshebbers en de Fransman Alexis Pinturault zal revanche willen nemen voor een jaar zonder wereldbekerprijzen.

Bij de dames is het ook de verwachting dat Mikaele Shiffrin haar titel zal prolongeren. De Amerikaanse is al jarenlang een superster in de sport, maar op de Olympische Spelen van Beijing ging het dit jaar helemaal mis. Shiffrin was op zeker drie onderdelen topfavoriete, maar ging uiteindelijk zonder medaille naar huis. Meerdere keren kreeg Shiffrin een DNF achter haar naam. De vraag is hoe het nu met haar vorm gesteld is.

De concurrentie zal vooral komen van de Slowaakse Petra Vlhova, die vorig jaar de slalom won. Verder zijn de Italiaanse Sofia Goggia en Federica Brignone gevaarlijke outsiders en ook de Zwitserse Michelle Gisin is kanshebster.

Beijing 2022 | Arme Shiffrin barst in tranen uit na tweede crash tijdens Winterspelen

Wereldbekerschema mannen

Oktober 2022

23 oktober 2022: Sölden - Reuzenslalom

29 & 30 oktober: Zermatt-Cervinia - Afdaling



November 2022

13 november 2022: Lech - Parallel Reuzenslalom

25 november 2022: Lake Louise - Afdaling

26 & 27 november 2022: Lake Louise - Super G



December 2022

2 & 3 december 2022: Beaver Creek - Afdaling

4 december 2022: Beaver Creek - Super G

10 december 2022: Val d'Isere - Reuzenslalom

11 december 2022: Val d'Isere - Slalom

16 december 2022: Val Gardena - Super G

17 december 2022: Val Gardena - Afdaling

18 & 19 december 2022: Alta Badia - Reuzenslalom

22 december 2022: Madonna di Campiglio - Slalom

28 december 2022: Bormio - Afdaling

29 december 2022: Bormio - Super G



Januari 2023

4 januari 2023: Garmisch-Partenkirchen - Slalom

7 januari 2023: Adelboden - Reuzenslalom

8 januari 2023: Adelboden - Slalom

13 januari 2023: Wengen - Super G

14 januari 2023: Wengen - Afdaling

15 januari 2023: Wengen - Slalom

20 januari 2023 - Kitzbühel - Afdaling

21 januari 2023 - Kitzbühel - Afdaling

22 januari 2023 - Kitzbühel - Afdaling

24 januari 2023 - Schladming - Slalom

28 januari 2023 - Garmisch-Partenkirchen - Afdaling

29 januari 2023 - Garmisch-Partenkirchen - Reuzenslalom



Februari 2023

4 Februari 2023: Chamonix - Slalom

7 - 19 februari 2023: Wereldkampioenschappen in Courchevel en Méribel

25 februari 2023: Palisades Tahoe - Reuzenslalom

26 februari 2023: Palisades Tahoe - Slalom



Maart 2023

3 & 4 maart 2023: Aspen - Afdaling

5 maart 2023: Aspen - Super G

11 & 12 maart 2023: Kranjska Gora - Reuzenslalom

15 maart 2023: Soldeu - Afdaling

16 maart 2023: Soldeu - Super G

18 maart 2023: Soldeu - Reuzenslalom

19 maart 2023: Soldeu - Slalom

Wereldbekerschema vrouwen

Oktober 2022

22 oktober 2022: Sölden - Reuzenslalom



November 2022

5 & 6 november: Zermatt-Cervinia - Afdaling

12 november 2022: Lech - Parallel Reuzenslalom

19 & 20 november 2022: Levi - Slalom

26 november 2022: Killington - Reuzenslalom

27 november 2022: Killington - Slalom



December 2022

2 & 3 december 2022: Lake Louise - Afdaling

4 december 2022: Lake Louise - Super G

10 december 2022: Sestriere - Reuzenslalom

11 december 2022: Sestriere - Slalom

16 & 17 december 2022: St. Moritz - Afdaling

18 december 2022: St. Moritz - Super G

28 december 2022: Semmering - Reuzenslalom

29 december 2022: Semmering - Slalom



Januari 2023

4 & 5 januari 2023: Zagreb - Slalom

7 & 8 januari 2023: Kranjska Gora - Reuzenslalom

10 januari 2023: Flachau - Slalom

14 januari 2023: St. Anton - Afdaling

15 januari 2023: St. Anton - Super G

20 januari 2023: Cortina d'Ampezzo - Super G

21 januari 2023: Cortina d'Ampezzo - Afdaling

22 januari 2023: Cortina d'Ampezzo - Super G

24 januari 2023: Kronplatz - Reuzenslalom

28 januari 2023: Spindleruv Mlyn - Reuzenslalom

29 januari 2023: Spindleruv Mlyn - Slalom



Februari 2023

6-18 februari 2023: Wereldkampioenschappen in Courchevel en Meribel

25 februari 2023: Crans-Montana - Afdaling

26 februari 2023: Crans-Montana - Super G



Maart 2023

3 maart 2023: Kvitfjel - Super G

4 maart 2023: Kvitfjel - Afdaling

5 maart 2023: Kvitsjel - Super G

10 maart 2023: Are - Reuzenslalom

11 maart 2023: Are - Slalom

15 maart 2023: Soldeu - Afdaling

16 maart 2023: Soldeu - Super G

18 maart 2023: Soldeu - Slalom

19 maart 2023: Soldeu - Reuzenslalom

Waar kijk je?

Alles van de wereldbeker Alpineskiën is te zien bij discovery+. Elke wedstrijd zie je hier met commentaar en zonder onderbroken te worden door reclames.

Courchevel Courchevel | McGrath en Kristoffersen zorgen voor Noors feestje bij laatste wereldbekerwedstrijd 20/03/2022 OM 14:27