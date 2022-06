Adriana Jelinkova was tijdens de Olympische Spelen van Beijing 2022 de Nederlandse vertegenwoordiging bij de vrouwen bij het alpineskiën. Haar olympische debuut was teleurstellend na het missen van een poortje in haar eerste run op de reuzenslalom. Haar voorbereiding verliep toen allesbehalve vlekkeloos met een coronabesmetting in aanloop naar de spelen en na aankomst toonde ze wederom kritische waarden waardoor ze zich in isolatie moest voorbereiden op haar race. Na haar mislukte reuzenslalom besloot ze om vroegtijdig naar huis te gaan en niet deel te nemen aan de slalom.

Geen moddergevecht

In een interview met De Telegraaf vertelt Jelinkova over die periode toen: "Er zijn in die weken veel dingen gebeurd die voor onnodig veel extra stress hebben gezorgd. Maar ik wil hier geen ordinair moddergevecht van maken.”

Conclusie

Na de Spelen deed Francesco Wessels een onderzoek naar de werkrelatie tussen de twee partijen. "De conclusie van het onderzoek was dat NOC*NSF onder deze omstandigheden een dergelijke financiële steun niet ziet als een investering in ambitie, maar in ongemak”, is de kijk van Jelinkova op de uitkomst van dit onderzoek.

Reactie

De Nederlandse Ski vereniging kwam zelf ook met een reactie: "In samenwerking met NOC*NSF hebben wij onze samenwerking met Adriana Jelinkova zeer zorgvuldig geëvalueerd en de uitkomst daarvan is dat beide partijen niet langer een gezamenlijk pad richting de toekomst zien. We verschillen onder meer van inzicht over wat Adriana nodig heeft om zichzelf op de best mogelijke manier te ontwikkelen. Desondanks hebben wij Adriana in de afgelopen jaren zo goed mogelijk proberen te ondersteunen en wij betreuren deze ontstane situatie enorm. Ondanks alles wensen we haar voor de komende jaren alle geluk en succes toe.”

