Het grootste verschil tussen ski’s van de skiverhuur de ski’s die op de Olympische Spelen is de hardheid. Om te voorkomen dat de ski’s gaan bibberen met een snelheid van 130 kilometer per uur zijn de olympische ski’s ongelooflijk stijf.

Net als een ruimteschip of een Formule 1-auto zijn ski’s opgebouwd uit allerlei laagjes. De ski is als het ware een boterham belegd met laagjes staal, kunststof en hout. Het beleg is niet op ieder onderdeel van de ski hetzelfde. De punt van de ski is bijvoorbeeld minder stijf dan het gedeelte onder de schoen. Zo zullen de ski’s zich niet van voren ingraven in hobbelig terrein.

Ad

Kitzbühel | Afdaling Hahnenkamm prooi voor fantastische Kilde

Beijing 2022 Beijing 2022 | NOC*NSF vaardigt alpineskiër Meiners alsnog af naar Winterspelen 14/01/2022 OM 18:03

Keiharde zijkanten

Het is ongelooflijk belangrijk dat de zijkant van de ski's keihard zijn. Deze zijkanten zijn gemaakt van staal waardoor een skiër letterlijk de bocht kan snijden. Deze zijkanten worden voor professionele skiërs een stuk scherper gesneden dan voor amateursporters. Dat betekent wel dat de ski’s vaak geslepen moeten worden, want de kanten worden snel bot.

Deze verschillen tussen wedstrijdski’s en gewone ski’s zijn haast alleen met het microscoop waar te nemen. Een ander groot verschil dat je wel met het blote oog kan zien is de lengte van de ski’s. Waar beginnende skiërs van rond de 185 cm wordt aangeraden een ski te nemen van rond de 160 cm. Mannen van de afdaling als Matthias Mayer en Beat Feuz hebben ski’s van maximaal 218 cm lang.

Voor de reuzenslalom, waar ook Maarten Meiners voor Nederland uitkomt is de maximale lengte 210 cm. Ook zijn de ski’s ongelooflijk zwaar. Wie voor de eerste keer professionele, lange ski’s onder zou doen, zou in de skilift door het gewicht van de ski’s last krijgen van zijn benen.

Explainer | Waarom de afdaling het spectaculairste ski-onderdeel van allemaal is

Wat doet skiwax?

Iedere olympiër die je met een ski of een snowboard van een berg af ziet glijden zal zijn ski’s of board eerst gewaxt hebben. Zelfs freestyle snowboarders als Niek van der Velden en Melissa Peperkamp waxen hun board. Aan de onderkant van de ski zit een laagje hard plastic. In dit polyetheen zitten poriën. Door de wrijving van de ski’s met de sneeuw smelt de sneeuw een beetje. Deze sneeuw komt in de poriën van de onderkant van de ski’s te zitten waardoor sneeuw zich ophoopt en de ski's langzamer naar beneden gaan.

Door wax te smelten vullen waxtechnici die poriën. De ski’s veroorzaken zo minder frictie en zullen daardoor sneller zijn. Het aanbrengen van de juiste wax kan net die honderdste van een seconde schelen die het verschil maakt tussen de eerste en tweede plaats. Het is daarom een heel technisch klusje.

Technici bepalen door te kijken naar de soort sneeuw, kunst- of natuursneeuw, de temperatuur en zelfs de microscopisch zichtbare kristalstructuur van de sneeuw hoeveel en hoe ze de wax op de ski's aanbrengen.

In dit soort waxtrucks laten biatleten en langlaufers hun ski's waxen Foto: Eurosport

Langlaufen klassieke stijl

Waar de meeste skiërs en snowboarders wax gebruiken om de ski gladder te maken, vormen langlaufers en biatleten daarop een uitzondering. Voor langlaufers, vooral in de klassieke stijl , is het belangrijk om genoeg grip te hebben. Het vereist veel meer spierkracht om met niet-gewaxte ski’s een heuvel op te gaan. Daarom wordt in het midden van de onderkant van de ski een laagje kleefwax aangebracht, de zogenaamde kickwax.

Het zoeken naar de juiste balans bij het waxen is erg belangrijk. Gebruik je teveel of de zeer kleverige klisterwax dan zul je minder moeite hebben met het beklimmen van een heuvel. In de afdaling en op de vlakke gedeelten heb je van te veel wax echter weer last omdat de ski’s zeer stroef zijn.

Waarom doen skiërs meteen hun ski’s omhoog na een race?

Het eerste wat skiërs of schansspringers doen nadat ze veilig beneden zijn gekomen is het uitdoen van hun ski’s. Met de ski’s of snowboard in de ene hand zwaaien ze met de andere hand naar de camera. Atleten doen dit niet alleen om zich zo makkelijk mogelijk te verplaatsen.

Zoals zo veel dingen in het leven draait het all about the money. Op de Olympische Spelen zijn reclame uitingen van sponsoren die niet aan het Internationaal Olympisch Comité verbonden zijn verboden. Zo zul je Peking geen sponsornamen op de boarding of op de pakken van de schaatsers vinden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het materiaal.

De fabrikant van het pak of van de ski mag wel worden vermeld. Op de onderkant van de ski is de fabrikant van de ski goed zichtbaar voor de tv-camera. Zo wordt de ski als het ware gebruikt als reclamebord.

Zelfs op het podium gaan de ski's, de reclameborden, mee Foto: Eurosport

Waar kijk je?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kun je ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Alles wat je moet weten over alpineskiën tijdens de Winterspelen 28/12/2021 OM 15:51