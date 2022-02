Veel skiërs hadden moeite met de opvallende Chinese piste. De atleten moesten duidelijk wennen aan de andere sneeuwomstandigheden. Dominik Schwaiger en Christof Innerhofer, die als tweede en vierde startten, gingen beiden onderuit. Innerhofer had eerder deze week in de training ook al moeite met de baan.

De tijd van de eerste starter, Vincent Kriechmayer uit Oostenrijk, bleef lang staan. Matthias Mayer met startnummer negen was de eerste die de tijd van zijn landgenoot verbeterde. De Zwitser Feuz was de eerste die onder de tijd van Mayer dook, waardoor de Oostenrijker een derde olympische titel voor nu uit zijn hoofd kon zetten. Feuz was 0,16 seconden sneller dan Mayer.

Ad

Clarey oudste medaillewinnaar

Beijing 2022 Beijing 2022 | Dit is de gouden run van Sarah Hector op de reuzenslalom EEN UUR GELEDEN

De Fransman Clarey wist op zijn oude dag te verrassen. Clarey stond al drie keer eerder aan de start op de Olympische Spelen, maar kwam nog nooit verder dan een achttiende plaats in Pyeongchang. Op 41-jarige leeftijd was het dan eindelijk raak. Met zilver is hij de oudste medaillewinnaar in het alpineskiën. Bode Miller was met 36 jaar voor Clarey de oudste medaillewinnaar in het alpineskiën.

Harde wind in Yanqing

De piste van de afdaling ligt in Yanqing, zo’n 80 kilometer buiten Beijing. Het Chinese Yanqing ligt tussen 1071 meter en 2171 meter hoogte en biedt 25 kilometer aan pistes. De sneeuwkanonnen zijn geen overbodige luxe in Yanqing, want op deze plek valt vrijwel geen natuursneeuw.

Er stond een harde wind tijdens de afdaling, zoals eigenlijk al dagen het geval is in Yanqing. Op zaterdag gaf de wind nog reden om de training af te breken, tot groot ongenoegen van meerdere atleten. Op zondag werd de start van de afdaling steeds een uur uitgesteld tot er besloten werd de afdaling een dag later te laten plaatsvinden.

Uitstellen niet nieuw

Bij de afdaling behalen de skiërs de hoogste snelheid en zijn hun sprongen het grootst. Er zitten weinig bochten in het parcours. Dit is ideaal om een hoge snelheid te ontwikkelen.

Na tien seconden bereiken de skiërs al een snelheid van 100 kilometer per uur, terwijl de topsnelheid rond de 130 kilometer per uur ligt. De skiërs zijn daarom extra vatbaar voor de wind. Het is dan ook niet de eerste keer dat de wind de afdaling dwarszit: vier jaar geleden op de Olympische Spelen van PyeongChang werd de afdaling ook een dag uitgesteld door de harde wind.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Olympische titel reuzenslalom voor Sarah Hector EEN UUR GELEDEN