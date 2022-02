Alpineskiën

Beijing 2022 | Bekijk tweede run van Meiners op de reuzenslalom

Maarten Meiners heeft een prima prestatie geleverd op de reuzenslalom. De Nederlander vindt zijn naam als achttiende terug op de uitslagenlijst. Daar had hij op voorhand vast voor getekend, want een plekje bij de eerste dertig en startbewijs voor de tweede run was het eerste doel. Zo gezegd, zo gedaan. Na de eerste run was ook de tweede run van Meiners prima in orde. Toptwintig is onwijs goed.

00:01:57, een uur geleden