Beijing 2022

Er waren 35 DNF's in de reuzenslalomloop voor mannen, maar Jamaica's allereerste alpineskiër op een Olympische Spelen was er daar niet één van.

"Fricking hell, dat was moeilijk", zo reageerde de tot skiër omgedoopte DJ Benjamin Alexander, die zijn eerste run reed in 1:37.94, meer dan 30 seconden achter winnaar Marco Odermatt.

Alexander, die opgroeide in Engeland, stond na de eerste run in het Yanqing National Alpine Ski Centre onderaan het klassement - zijn run was 15 seconden langzamer dan die van de Indiase Arif Mohd Khan, die 53e eindigde - maar het grote aantal DNF's toonde aan hoe moeilijk de omstandigheden waren.

Biertje nodig

Alexander eindigde op de 46e plek na het voltooien van zijn tweede run, waarna hij zich wendde tot de camera's: "Dit was voor iedereen die denkt dat-ie niet in het skiën thuishoort. Begin vroeg met kinderen en wintersporten. Laten we de sport groter maken. Bedankt. Ik ben uitgeput - ik heb een massage en een biertje nodig."

Een zware sneeuwstorm richtte zondag veel schade aan, waardoor de freeski-slopestyle voor dames moest worden uitgesteld. De reuzenslalom voor heren ging ondanks het slechte zicht echter door

Dat zorgde voor een enorm lastige run, en het was dan ook niet raar dat er tientallen DNF's konden worden genoteerd aan het einde van de rit. Alexander was dus één van de 46 gelukkigen die zijn runs wel kon afmaken, en daarmee is een 'crazy dream' in vervulling gegaan voor de Jamaicaan.

