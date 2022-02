Beijing 2022

Het was Henrik Kristoffersen die als eerste een scherpe tijd noteerde. De Noor leek op weg naar de eerste plaats, maar nadat veel mensen zich stuk beten op zijn tijd, was daar Johannes Strolz die twee honderdsten onder Kristoffersen dook. Hiermee toonde dit duo zich favoriet voor het goud na de eerste run.

Clement Noel kende een teleurstellende eerste poging. Hij verloor vier tienden op Strolz en stond na de eerste omloop zesde. Met een waanzinnige tweede rit maakte hij dit echter allemaal goed en niemand kon de tijd van de Fransman nadoen. Hij was samen met Zwitser Yule Daniel de enige die vandaag onder de 50 seconden finishte.

Helemaal officieel is de olympische titel nog niet. Er moeten nog ongeveer 20 skiers naar beneden. Het tijdsverschil tussen deze groep en Clement Noel is echter zo groot dat het vrijwel onmogelijk is dat iemand Noel van de gouden medaille af kan houden.

