De Italiaanse Elene Curtoni was de eerste vrouw die een tijd neer mocht zetten op ‘The Rock’. Ze liet meteen zien dat het Italiaanse team goed geprepareerd aan de start stond. Haar tijd bleef lang staan, maar ze belandde op een vijfde plaats.

Eerst was het Nadia Delago die onder de tijd van Curtoni dook, maar Sofia Goggia verbeterde de tijd al snel. De Italiaanse was dit seizoen bijna onverslaanbaar op de afdaling, maar kwam hard ten val tijdens de super-G in Cortina d’Ampezzo. Ze was net op tijd fit om te kunnen starten in Peking. Vanwege haar blessure zegde ze af van haar taak als vlaggendraagster.

Ad

Beijing 2022 | Sofia Goggia kan sprookje niet volbrengen

Beijing 2022 Women's Downhill Final - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 3 UUR GELEDEN

Suter sneller dan Italiaansen

Het sprookje van Goggia werd bruut verstoord door de Zwitserse Suter. Suter was bij afwezigheid van Goggia al de snelste op de laatste wereldbeker in Garmisch-Partenkirchen. Ook vandaag was ze de snelste. Ze eindigde 0,16 seconden voor Goggia.

Het was het zoveelste succes voor het Zwitserse skiteam deze Spelen. De Zwitserse dames stonden bij elke discipline op het podium en Lara Gut-Behrami won de Super-G. Bij de mannen kroonden Beat Feuz en Marco Odermatt zich op respectievelijk de afdaling en reuzenslalom tot olympisch kampioen.

Waar kijk je?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Sofia Goggia kan sprookje niet volbrengen 4 UUR GELEDEN