Mikaela Shiffrin is een van de grote sterren van Beijing 2022 . De nog maar 26-jarige Amerikaanse won al medailles op twee voorgaande Winterspelen en gaat in Peking op jacht naar historie. Dan moet zij op de slalom wel zien af te rekenen met Petra Vlhova, de huidige nummer één van het wereldbekerklassement.

SKI-KONINGIN SHIFFRIN

Shiffrin was nog maar een tiener toen ze in 2014 in de sneeuw van Sotchi het olympisch goud opeiste. Vier jaar later slaagde ze er niet in om haar titel op haar favoriete slalom te prolongeren, greep ze zelfs nipt naast een medaille op dat onderdeel, maar nam ze op de reuzenslalom revanche. Daardoor kan ze nu in Peking voor de derde opeenvolgende Spelen een gouden medaille pakken.

EEN SERIEUZE UITDAGER

De Slowaakse is al enkele jaren best-of-the-rest, maar steekt dit seizoen de koningin zelfs naar de kroon. Dat was vier jaar geleden nog wel anders. In PyeongChang eindigde ze twee maal als 13e (slalom en reuzenslalom), werd ze 32e op de Super G en op de afdaling kwam ze zelfs niet beneden.

Vlhova is slechts drie maanden jonger dan haar concurrente, maar wist pas op veel latere leeftijd de stap naar de mondiale top te zetten. In 2019 stond de Slowaakse er ineens. Ze won dat jaar goud op het Wereldkampioenschap in het Zweedse Åre, zilver en brons op respectievelijk de alpine combinatie en de slalom. Shiffrin won op dat WK overigens twee gouden plakken.

CORTINA D'AMPEZZO

De verhoudingen tussen de twee waren twee jaar later op het WK in Cortina d'Ampezzo nog hetzelfde, maar het afgelopen seizoen lijken de kansen gekanteld. Vlhova veranderde van coach - ze wordt nu getraind door de Italiaan Mauro Pini -, voert dus het huidige wereldbekerklassement aan en won in de laatste drie seizoenen 12 slaloms om de 7 overwinningen van Shiffrin.

Het overlijden van de vader van de Amerikaanse en daaruit voortvloeiende motivatieproblemen spelen in die laatste statistiek natuurlijk een belangrijke rol. Inmiddels is de Amerikaanse weer volledig gefocust op haar sport en dat zou haar tijdens Beijing 2022geen windeieren moeten leggen.

Kan Vlhova in China zorgen voor een stunt en haar Amerikaanse concurrente afhouden van het goud? Op woensdag 9 februari zullen we het weten.

