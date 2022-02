Mikaela Shiffrin kan niet verklaren waarom ze voor derde keer deze Spelen onderuit ging.

Shiffrin - die bij de super-G als negende en op de afdaling als 18e eindigde - wilde zich revancheren voor haar DNF's in de twee individuele evenementen van vorige week en streefde ernaar om in het slalomonderdeel dit keer wel voorbij de zesde poort te gaan, nadat ze als vijfde was eindigde in de afdaling.

Ad

De Amerikaanse kwam inderdaad voorbij het zesde poortje, maar de tweevoudig olympisch kampioen ging luttele seconden later wederom onderuit en kon zo vaarwel zeggen tegen een medaille op de combinatie.

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Ik heb hier geen verklaring voor" - Shiffrin reageert na derde val EEN UUR GELEDEN

Beijing 2022 | Gisin wint goud op de combinatie

Relaxt

In gesprek met Eurosport was Shiffrin - ondanks dat ze voor de derde keer was gevallen - redelijk relaxt.

"Ik ben oké, bedankt dat je niet hebt gevraagd wat er is gebeurd, is dat je volgende vraag?" Toen inderdaad gevraagd werd wat er misging, voegde ze eraan toe: "Dat is wat jij wil weten en dat wil ik ook weten. Ik begrijp niet echt wat er niet lukt in deze races. Vooral vandaag.

“Zelfs in de reuzenslalom en slalom had ik het gevoel dat ik misschien een te hoge intensiteit had, ik wilde te graag en ik kwam gewoon niet in mijn ritme.

“Vandaag was ik veel meer ontspannen. Gewoon van: 'hé, het is slalom, ik weet hoe ik een slalom moet doen. Ik zal de kans grijpen om in mijn tempo te komen en elke poort gas te geven."

“Ik wilde me niet inhouden om slechts de finish te halen – en dat deed ik ook niet. Maar ik ging ook niet voor 110 procent. Ik was gewoon aan het skiën en het werkte nog steeds niet. Ik heb er niet echt een goede verklaring voor, en je kunt je voorstellen hoe vervelend dat is voor mij, want ik wil altijd een verklaring vinden. Op dit moment is die er gewoon niet."

Druk

Toen haar werd gevraagd naar haar vermogen om met druk om te gaan, zei ze: “Er zijn races waar ik waanzinnige druk voel, ik heb er mijn hele carrière al over gesproken. Het laatste olympische jaar voelde ik het, in de jaren daarvoor was het krankzinnig.

“Ik heb mijn hele carrière druk gehad, vooral de laatste jaren, en ik had hier niet het gevoel dat de druk meer of minder was. Ik voelde me voorbereid om dat aan te kunnen. Ik wilde heel goed skiën, snel skiën, en het is niet iets dat ik ooit heb geoefend, ietsjes gas terugnemen om daardoor meer te krijgen."

“Ik weet niet wat ik hiervan moet leren, want ik denk dat het bij de volgende WK-race al anders zal zijn, dat ik weer 110 procent moet gaan om kans te maken op het podium. Het is echt iets raars."

Laatste kans

Er is nog een laatste kans voor Shiffrin om op deze Spelen eremetaal te winnen, en dat is in het gemengde event op zaterdag.

Op de vraag of ze nog steeds van plan is om mee te doen, antwoordde ze bevestigend voordat ze lachte en zei: “Maar ik ben waarschijnlijk een risico! Misschien moet ik gewoon rustig naar beneden skiën nu ik tenminste kan finishen, oh mijn god.”

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Alpineskiën - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 3 UUR GELEDEN