Beijing 2022

Opa Cochran was een alleskunner. Een uitstekende atleet -semi professioneel honkbalspeler- maar ook soldaat in de 2e wereldoorlog. Toen hij terugkwam van de oorlog behaalde hij een diploma als onderwijzer, maar hij had een liefde voor skieën. Hij bouwde in zijn tuin zijn eigen skipiste en creëerde zijn eigen skistijl, ongeacht wat anderen daarvan dachten. Gordon T. ‘’Mickey’’ Cochran wordt gezien als een van de beste skileraren ooit. Alle vier zijn kinderen zouden het nationale ski team van de US vertegenwoordigen.

Familie ademt skiën

Gordon was getrouwd met ‘Ginny’ Cochran. In 1961 openden zij samen de Cochran skibaan. Ginny was samen met haar man de eigenaar van de zaak. Sindsdien hebben duizenden kinderen en volwassenen geleerd om op ‘de Cochran manier’ te skiën.

De eerste dochter, Marilyn Cochran Brown, was ook een hele grote skiester. Zij won onder andere het wereldkampioenschap slalom 1969, won brons op het wereldkampioenschap 1970 en ging in 1972 mee naar de spelen. De tweede dochter, Barbara Ann Cochran, won goud op de Spelen in 1972, zilver tijdens het wereldkampioenschap slalom 1970 en werd in 1976 vastgelegd in de U.S Ski and snowboard Hall of Fame. Ook de eerste (en enige) zoon en de derde dochter van Mickey en Ginny waren uitstekende skiërs.

Skiën zit in het bloed. Het is niet gek dat de 29-jarige Ryan Cochran-Siegle zilver pakt op de Spelen. Hij was er al bij op de Spelen van 2018 en liet nu zien dat hij gemaakt is voor het allerhoogste niveau. ‘Vandaag probeerde ik nog iets meer intensiteit te brengen. Er echt voor gaan en gebruik maken van de kans die ik krijg. Het gaat om je eigen skiën vertrouwen.’

