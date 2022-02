Deze sport ligt duidelijk goed bij de vrouwen uit Zwitserland en Oostenrijk. De twee landen zorgen voor de eerste vier klasseringen.

Medailles

Ad

Lara Gut-Behrami op plek 1 met een tijd van 1:13:51. De Zwitserse zet hiermee een goede tijd neer. De wereldkampioene slalom en Super-G uit 2021 wist al een bronzen medaille te winnen op de slalom in Beijing. Nu wint ze op de Super-G het goud.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Reactie van Gut-Behrami 2 UUR GELEDEN

Daarop volgt Mirjam Puchner uit Oostenrijk met een tijd van 1:13:73. De 29-jarige pakt haar eerste echt grote prijs met een zilveren medaille. Michelle Gisin pakt het brons met een tijd van 1:13:81. De winnares van de combinatie in Pyeongchang 2018 stelt hier in Beijing een bronzen plak veilig op de Super-G.

Beijing 2022 | Reactie van Gut-Behrami

Teleurstelling

De winnares van de Super-G in Pyeongchang, de Tsjechische Ester Ledecká, kwam niet verder dan een vijfde plek. Zij won de parallelslalom in zowel Pyeongchang 2018 als hier in Beijing 2022, maar kon dus niet optimaal leveren op de Super-G.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery +. Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Alpineskiën - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten 2 UUR GELEDEN