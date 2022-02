Michelle Gisin begon de combinatie met een twaalfe plek op de combinatie. Ze verloor precies een seconde op koploper Scheyer en dus kon de regerend olympisch kampioene redelijk in de luwte aan haar slalom beginnen. Op dit onderdeel valt echter veel tijd goed te maken en dat bleek al snel. Inmiddels hadden meerdere skiërs Scheyer al van de eerste plaats verdreven, maar Gisin deed er een schepje bovenop.

Ze pakte meer dan een seconde op de nummer twee Holdener en meer dan twee seconde op nummer drie Brignone. Er was geen twijfel over mogelijk dat Gisin de sterkste was vandaag.

Ad

Met de gouden medaille schrijft Gisin geschiedenis voor haar land. Zwitserland is het eerste land dat met vijf verschillende skiërs goud wint op vijf verschillende onderdelen tijdens een Olympische Spelen. Gisin maakt het indrukwekkende gezelschap van Feuz, Odermatt, Suter en Gut-Behrami compleet.

Beijing 2022 Alpineskiën - Beijing 2022 - Olympische hoogtepunten EEN UUR GELEDEN

Shiffrin weer de mist in

Mikaela Shiffrin begon de combinatie als titelfavoriet en het was de laatste kans voor de Amerikaanse om een individuele medaille te veroveren. Het skitoernooi verliep tot nu toe dramatisch voor Shiffrin en daar kwam geen verandering in. Op de afdaling ging het nog goed met een vijfde plaats, maar op de slalom ging ze weer onderuit en kreeg een DNF achter haar naam. Vooraf was Shiffrin ingeschaald op misschien wel vijf gouden medailles, maar daar is helaas niets van terechtgekomen.

Beijing 2022 | Ook op de combinatie gaat het mis voor Shiffrin

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Gisin wint goud op de combinatie EEN UUR GELEDEN