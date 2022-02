Beijing 2022

Twee jaar geleden overleed onverwacht Shiffrins vader. Het zorgde ervoor dat de Amerikaanse moeite kreeg zich op te peppen voor haar sport. "Het is van essentieel belang voor een sporter om te geven om je sport en dat deed ik op dat moment gewoon niet," zei de atlete op de Amerikaanse televisiezender NBC over die periode uit haar leven.

Inmiddels heeft Shiffrin die motivatie teruggevonden en vestigde ze zich meteen weer aan de top van haar sport. Ondanks rugklachten en een coronabesmetting staat ze aan kop in het wereldbekerklassement. Toch is het alles behalve vanzelfsprekend dat ze in Peking even een paar gouden medailles op komt halen.

ENORME DRUK

"Het is een behoorlijk stressvolle, ongemakkelijke ervaring," gaf de skiester toe. "Het is geweldig om over die finish te komen en te zien dat je de snelste tijd hebt, maar verder zijn het heel zware dagen."

Ze verwijst daarbij ook naar de mentale problemen die Simone Biles opbraken tijdens Tokyo 2020. "Alles behalve goud is voor het publiek een teleurstelling, terwijl het niet makkelijk is om te winnen. Dat brengt enorme druk met zich mee." Bij afwezigheid van de ijshockeyspelers uit de NHL zullen veel ogen gericht zijn op de 26-jarige Amerikaanse.

RECORD

De tweevoudig olympisch kampioene doet in Peking mee aan alle individuele onderdelen. Ze won in PyeongChang het goud op de reuzenslalom, terwijl ze vier jaar daarvoor de beste was op de slalom. Dat laatste is op wereldkampioenschappen ook haar beste nummer geweest. Ze won op dat onderdeel al vier mondiale titels.

Shiffrin is drie medailles verwijderd van het recordaantal plakken voor een alpineskiester, een record dat nu gedeeld wordt door Anja Parson en Jelena Kostelic, Shiffrins jeugdidool. Als alles meezit zou Shiffrin dus alleen recordhouder kunnen worden.

WAAR KIJK JE?

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op vrijdag 4 februari 2022 live te zien op Eurosport en op discovery+ . Vanaf dat moment kunt u ruim twee weken lang genieten van live wintersport via onze kanalen.

