Beijing 2022

Meiners voldeed met een 25ste plaats op de opgeschoonde uitslagenlijst van de wereldbeker niet aan de door NOC*NSF gestelde prestatie-eisen, maar op basis van meerdere bijzondere omstandigheden wordt Meinders nu alsnog afgevaardigd.

De sportkoepel strijkt onder meer vanwege alle coronabeperkingen met de hand over het hart. Dankzij Jelinkova en Meiners wordt Nederland voor het eerst sinds 1952 in Oslo weer vertegenwoordigd door alpineskiërs.

Jelinkova en Meiners

Het zijn er dus direct twee, wat vooral voor Meiners een welkome verrassing is. Jelinkova plaatste zich vorig seizoen al omdat ze wel aan de strengste eisen voldeed en hoefde zich daarom niet druk te maken om een ticket voor Peking, zelfs niet toen ze zwaar geblesseerd raakte aan haar knie.

“Ik ben ongelooflijk dankbaar dat NOC*NSF oog heeft voor de bijzondere omstandigheden van de afgelopen twee seizoenen en in het verlengde daarvan de status van alpineskiën als mondiale sport erkent”, reageert Meiners.

Kaaskop

“Dit is een droom waar ik vijftien jaar lang aan heb gewerkt. Constant ben ik bezig geweest het beste uit mezelf te halen. Het was voor mij dan ook een mijlpaal om tweemaal in die top dertig te finishen. Dan zit je zogezegd in de finale en daar ben ik als kaaskop heel erg trots op.”

De reuzenslalom bij de heren staat gepland voor 13 februari en Meiners staat nu dus ook op de deelnemerslijst. Check het overzicht van alle Nederlanders die in actie komen tijdens de Winterspelen.

