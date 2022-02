Alpineskiën

Beijing 2022 | Olympische debuut Jelinkova eindigt in teleurstelling

De Nederlandse skiester Adriana Jelinkova zal ontevreden zijn over haar olympische debuut. Ze miste in de eerste run van de reuzenslalom een poortje waardoor een plaats bij de beste dertig er niet in zit.

00:01:01, 7 uur geleden