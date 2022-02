Beijing 2022

De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland om 03:00 uur Nederlandse tijd te beginnen. Toen was al duidelijk dat een wedstrijd organiseren lastig zou worden. De wind waaide hard over de piste in Zhangjiakou waardoor de sneeuw opstuifde en poortjes niet rechtop bleven staan.

De start van de wedstrijd werd een uur vertraagd, maar duidelijk werd dat het vandaag niet mogelijk zou zijn om een wedstrijd te organiseren. De wedstrijd zal nu morgennacht 02:00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden.

Langlaufers

Ook het afsluitende onderdeel van het langlaufen heeft last van de wind. De 50 kilometer in de vrije stijl is verkort naar een wedstrijd over 28 kilometer. De mannen starten niet om 07:00 uur, maar om 08:00 uur.

De Britse specialist op het onderdeel Andrew Musgrave gaf aan de beslissing niet te zien zitten.

