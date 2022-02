Beijing 2022

Om haar enkelblessure niet te verergeren neemt de Slowaakse skiester nu rust. Op deze manier kan Vlhova zich weer thuis, samen met haar familie, opladen om haar doelstellingen voor de rest van het seizoen te behalen. In het wereldbekerklassement is de strijd om de eerste plaats nog ongekend spannend. Slechts 17 punten voorsprong heeft Mikaela Shiffrin op Vlhova in het algemene klassement.

Olympisch kampioene slalom

Petra Vlhova schreef eerder deze week geschiedenis door als eerste Slowaakse ooit een gouden medaille te winnen bij het alpineskiën. Op de Slalom was Vlhova na twee runs de snelste op de piste.

