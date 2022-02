Beijing 2022

Kilde raakte gefrustreerd over wat er over zijn vriendin gezegd werd en besloot op social media zijn hart te luchten. Volgens Kilde is de druk die de atleten wordt opgelegd gigantisch en zou een beetje meer steun geen overbodige luxe zijn: ''De druk die wij allemaal op individuele sporters leggen is enorm. Laten we dezelfde hoeveelheid aan steun geven. Het gaat allemaal over balans en we zijn ook maar normale mensen.''

Shiffrin haalde veel steun uit het bericht van Kilde en besloot eveneens naar social media te gaan om op haar vriend te reageren: ''Ik hoop dat elk mens iemand vindt die kan liefhebben, begrijpen en beter maken op eenzelfde manier zoals Aleksander Kilde voor mij heeft gedaan en nog steeds doet.''

