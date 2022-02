Beijing 2022

Shiffrin doet mee aan alle alpineonderdelen op de Spelen, maar stelt tot nog toe teleur en heeft nog geen medaille gewonnen. Sterker nog, zowel op de slalom als op de reuzenslalom Shiffrin ten val.

Voorafgaand aan de combinatie, die vandaag op het programma, stond had de Amerikaanse nieuwe ski's nodig. Omdat Sofia Goggia niet in actie komt op de combinatie kon Shiffrin de ski's van de Italiaanse lenen.

Goggia, die olympisch kampioen werd op de afdaling tijdens de Spelen in Pyeongchang, en woensdag op datzelfde onderdeel genoegen moest nemen met zilver achter de Zwitserse Corinne Suter, deelt dezelfde skifabrikant als de Amerikaanse.

Emotioneel

Shiffrin gaf bij de finish op donderdag toe dat ze de ski's van Goggia gebruikt. Daarbij liet de Italiaan haar een plakbriefje op de ski's achter met de tekst: "Fly Mika, you can!"

"Ze had ze niet nodig omdat ze hier niet meedeed, dus ik kon ze gisteren proberen. Toen kon ik er vandaag op skiën. Ze schreef er zelfs een klein bericht op op een plakbriefje. Toen ik het zag in het begin begon ik bijna te huilen. Er stond iets op als: 'je kunt op deze ski's vliegen', of iets dergelijks."

Ze voegde eraan toe: "Eén ding waar je zeker van kunt zijn, is dat Sofia wint, want ze heeft ongelooflijke ski's. Haar materiaalman doet geweldig werk, maar ze wint races ook vanwege haar skills, dus ze zijn gewoon het perfecte team. Ik ben dankbaar dat ik erop mocht skiën en dat ik eraan kon wennen. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te vliegen!"

Ester Ledecka

Shiffrin en Goggia worden gesponsord door dezelfde fabrikant, en het is niet de eerste keer dat er iets dergelijks gebeurt. Vier jaar geleden leende Shiffrin tijdens de Spelen in Pyeongchang haar ski's uit aan de Tsjechische Ester Ledecka die daarmee goud veroverde op de Super-G.

Als skier ga je door verschillende ski's, zelfs op één toernooi. Soms wil je andere ski's gebruiken om te weten hoe die aanvoelen.Dat was een beetje wat er gebeurde met mij en Ester terug in Zuid-Korea, dat ze mijn ski's gebruikte in de super G," legde Shiffrin uit.

Helaas kon de tweevoudig olympisch kampioene geen wonderen verrichten op de ski's van Goggia. Ze stond als vijfde gepositioneerd voorafgaand aan de slalom, maar ging voor de derde keer deze Spelen snel onderuit. Na afloop was de Amerikaanse opvallend nuchter over het feit dat ze weer viel.

