Beijing 2022

Biles baarde in Tokio opzien met haar mentale problemen. Ze won geen medailles en moest zich uitschrijven voor een aantal onderdelen. Als iemand weet hoe laag je je soms als sporter kunt voelen, dan is het de Amerikaanse. ''Je kunt iemands mentale gezondheid niet beoordelen via een socialmediaplatform, dus ik hoop dat het goed met haar gaat. Het is fijn dat ze inzicht geeft in hoe ze zich precies voelt. Ze steunt haar teamgenoten nog steeds, dat is leuk om te zien. De Spelen kan echt een mentaal zwaar toernooi zijn, vooral tijdens een pandemie.''

"Je gaat als Amerikaan meedoen aan de Olympische Spelen, dus dan is het een soort alles of niets. Met minder dan goud wordt geen genoegen genomen en dat legt een grote druk op ons. We leggen onszelf ook al veel druk op omdat dit het hoogtepunt van onze carrière is. We willen ons best doen, dus als we dat niet doen, komt dat echt heel hard aan."

"Heel Amerika reageert dan van 'oh mijn god, je bent een mislukkeling.' Maar aan het eind van de dag moet je je realiseren dat je nog steeds één van de beste atleten ter wereld bent en dat je op de Olympische Spelen staat. Hoeveel mensen mogen er naar de Olympische Spelen, en wat doen jullie? Jullie kijken op de bank!"

"Het is dus echt moeilijk. Ik bedoel, ik hou van Mikaela Shiffrin, en ik hoop dat ze de ervaring gewoon omarmt, want we weten niet hoeveel we er nog kunnen meemaken."

