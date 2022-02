Beijing 2022

Flaherty kwam bij de reuzenslalom niet verder dan de veertigste plek. Het zit hem niet dwars. De 17-jarige Flaherty klokte een gecombineerde tijd van 2:41.42. Hiermee was hij 32 seconden trager dan winnaar Marco Odermatt.

''Vandaag heb ik een droom van mij laten uitkomen. Ik heb twee heats afgerond en ik ben veertigste geworden. Ik kan alleen maar hopen om dit nog een keer te mogen doen, maar de tijd zal het leren'', reageerde hij.

Puerto Rico op de Winterspelen

William was niet de eerste Flaherty die namens Puerto Rico mocht aantreden op de Winterspelen. Vier jaar geleden trad zijn broer Charles aan om op precies hetzelfde onderdeel mee te doen. Hij was toen de eerste sporter die voor Puerto Rico uitkwam op de Winterspelen sinds 1998. Toen deed de nu 63-jarige William Schenker ook mee aan de reuzenslalom.

Charles kwam in Pyeongchang niet verder dan de 73e plaats. William Flaherty is deze Winterspelen niet de enige sporter van Puerto Rico. Hij droeg samen met Kellie Delka de vlag voor het land waar William op zijn zesde naartoe verhuisde. Delka kwam uit op de skeleton waar ze in de derde heat haar meerdere moest erkennen.

Ongeluk

De aanloop van Flaherty was er eentje vol ups en downs. Toen William drie jaar was, werd hij gediagnosticeerd met hemofagocyterende lymfohistiocytose (HLH). Dit is een bloedziekte die ervoor zorgt dat er teveel witte bloedcellen worden gemaakt, die vervolgens slechte dingen gaan initiëren in bijvoorbeeld de organen.

"We vroegen aan het ziekenhuispersoneel, op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 super gezond is en 10 is dood, waar is William dan", zo vroeg Ann Flaherty, de moeder van de broers. ''En de artsen gaven hem een 9,5. Dat raakte ons heel diep. Er waren dagen dat we niet wisten of hij het einde van de dag zou halen."

William onderging intussen al meer dan dertig operaties. ''Het is ongeveer elke twee jaar dat er iets vervelends boven komt drijven", zegt de 17-jarige, die werd geboren in Colarado, al wijzend naar een litteken aan de rechterkant van zijn gezicht. Daar werd twee jaar geleden een tumor verwijderd.

"Hey pa, gezien? We hebben het gedaan", klonk het na afloop van Williams laatste heat. De twee broers verloren tussen de Spelen van 2018 en 2022 namelijk ook nog hun vader. Ann omschrijft het hele circus als 'ongelofelijke tragedie, maar ook trots en hoop'.

