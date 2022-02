Zijn deelname in Peking is een grote eer voor Meiners. "Het is voor mij echt een droom die uitkomt om Nederland te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Ik ben al best wel een aantal jaren actief in het wereldbekercircuit, daar heb ik twee keer top-30 gehaald. Vechten tussen de grote Alpenlanden, dat is mijn grote doel op de Spelen en daarom ben ik hier."

Voorgedragen

Ad

Meiners heeft zich niet gekwalificeerd voor de Spelen, maar is door de Nederlande Skivereniging voorgedragen. "Nederland gaat vol voor de medailles, en de kwalificatie-eisen van NOC*NSF zijn daarom heel zwaar voor alpineskiërs. Ik moet twee keer top-16 rijden of één keer top-8. Dat is enorm zwaar tussen al die grote skilanden. Ik heb zelf echt het gevoel dat ik er dichtbij zit, en daarom ben ik ook echt blij dat NOC*NSF mij heeft gekwalificeerd voor de Spelen."

Beijing 2022 Beijing 2022 | "Spelen gelukt als ik twee goede runs doe" - Meiners over Olympisch toernooi 2 UUR GELEDEN

Val d'Isere | Maarten Meiners terug op wereldbekerniveau

Nepsneeuw

De sneeuw in Peking is nep, en dat is een andere ervaring voor een skiër dan natuursneeuw. "De sneeuw is echt totaal anders. We skiën natuurlijk wel eens vaker op kunstsneeuw, vooral in de maand november wanneer we niet meer naar de gletsjers gaan en er nog weinig natuurlijke sneeuw is", vervolgt Meiners.

"Kunstsneeuw is over het algemeen veel droger, je kunt het vergelijken met de sneeuw in de Verenigde Staten dat door het klimaat daar een andere samenstelling heeft. Je kan op dit soort sneeuw heel snel door de bochten, maar je hebt wel iets meer gevoel nodig," aldus de Nederlander

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Reactie van Gut-Behrami 4 UUR GELEDEN