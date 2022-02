Alpineskiën

Beijing 2022 | "Spelen gelukt als ik twee goede runs doe" - Meiners over Olympisch toernooi

Maarten Meiners gaat in gesprek met Eurosport in op zijn olympisch toernooi tot nu toe. De Nederlander moet nog beginnen, maar heeft in de Chinese hoofdstad al heel veel ervaringen opgedaan.

00:05:44, 2 uur geleden