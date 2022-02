Beijing 2022

Johannes volgt met zijn gouden medaille zijn vader Hubert Strolz op. De vader van Johannes werd in Calgary (1988) olympisch kampioen op de combinatie. Het is de eerste keer dat een vader en zoon in het skiën allebei een gouden medaille winnen.

Aleksander Aamodt Kilde ging aan de leiding na de afdaling, maar moest te veel toegeven op de technische discipline slalom. Het brons ging naar James Crawford. Het zilver voor Aamodt Kilde betekende de tweede medaille voor de Noor op deze Olympische Spelen. Eerder won hij brons op de super-G.

Vooral werd veel verwacht van Alexis Pinturault. De Fransman won zesmaal het World Cup-klassement en in 2019 werd hij wereldkampioen. Op de afdaling moest hij echter al bijna twee seconden toegeven op Aamodt Kilde. Om Strolz en Kilde nog te achterhalen op de slalom ging Pinturault all-in. Hij pakte bovenaan de piste wat tijd terug, maar ging vervolgens onderuit.

Marco Schwarz is de regerend wereldkampioen op de combinatie. Hij gaf echter bijna een seconde toe op Aamodt Kilde na de afdaling en won slechts een fractie terug. Schwarz werd uiteindelijk vijfde.

In Pyeongchang in 2018 werd de half Nederlandse Marcel Hirscher olympisch kampioen. Hirscher stopte in 2019 echter met skiën, al was hij nog wel voorloper bij de Hahnenkammrennen afgelopen januari.

