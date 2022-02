Beijing 2022

De Duitse was het snelste in de eerste run, maar moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. Vlhova is de opvolgster van Frida Hansdotter. De Zweedse stopte in 2019 met professioneel skiën.

Eerste Slowaakse goud

Het is voor het eerst dat een alpineskiër uit Slowakije goud haalt op de Olympische Spelen, maar een verrassing is de overwinning van Vlhova allerminst.

Petra Vlhova won dit seizoen maar liefst vijf van de zeven World Cups slalom. Ook de jaren daarvoor won Vlhova met grote regelmaat World Cups op de slalom.

Geen vervolg aan succes Hector

Sara Hector won eerder deze week goud op de reuzenslalom en was ook goed onderweg op de slalom. Met een derde tijd in de eerste run en in de tweede run skiënd onder de tijd van Vlhova leek de Zweedse op weg naar haar tweede goud. Hector miste in het onderste gedeelte van de piste echter een poortje en kon dus geen vervolg geven aan haar succes op de reuzenslalom.

De afgelopen jaren ging het bij de winst op de slalom eigenlijk altijd tussen Vlhova en Mikaela Shiffrin. De Amerikaanse won dan ook dit seizoen nog twee World Cups. Met de World Cup-zege in Schladming op 11 januari 2022 verbeterde Shiffrin het legendarische record van Ingemar Stenmark.

Shiffrin met lege handen naar huis

De 26-jarige Amerikaanse skiester heeft nu de meeste World Cup-zeges geboekt op één discipline, namelijk 47 zeges op de slalom. Stenmark kwam tot 46 zeges op de reuzenslalom. Shiffrin was teven de winnares van olympisch goud in Sochi. Shiffrin noteerde echter, net als eerder deze week op de reuzenslalom, een DNF.

Als we verder kijken dan alleen het huidige seizoen is ook Katharina Liensberger iemand om rekening mee te houden. De Oostenrijkse won vorig seizoen het World Cup-klassement en de wereldtitel. De regerend olympisch kampioene op de slalom is Frida Hansdotter.

De Zweedse stopte echter in 2019 met professioneel skiën. Acht jaar geleden won Shiffrin in Sochi het olympisch goud.

