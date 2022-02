Als gevolg van de afleiding miste Vukadinova een poortje, waarna ze enig misbaar maakte. De organisatie snapte ook wel dat dit misbaar terecht was en gaf de Bulgaarse een herkansing.

Dankzij die herkansing plaatste Vukadinova zich als 49ste voor de tweede run, maar omdat ze tijdens die tweede run zelf in de fout ging, komt de skiester niet voor in de definitieve einduitslag.

Ad

Overigens lijkt het erop dat de official weinig kwalijk valt te nemen. Hij had namelijk een metalen voorwerp had gespot op de piste. Dit metalen voorwerp wordt gebruikt om de poortjes vast te zetten in de sneeuw, maar dat liep dus mis.

Beijing 2022 Beijing 2022 | Strolz pakt 34 jaar na vader ook goud op combinatie 4 UUR GELEDEN

Boos

Vukadinova zelf was minder onder de indruk van het onrecht dat haar was aangedaan. “Ik kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd”, deed ze haar beklag via Instagram. “Waarom moet mij dit gebeuren en niet één van de toppers in het veld?”

“Ik weet alleen maar dat ik ondanks een gebroken hand heel goed aan het skiën was, totdat ik ineens op een tegenligger stuitte. Ik heb aan mezelf bewezen dat ik alles aankan, dat ik sterk ben en me niet zomaar laat tegenhouden.”

Beijing 2022 | Wen-Yi Lee omarmt olympische spirit en klimt piste op na gemist poortje

Geen botten gebroken

Zelfs de herkansing kon niet op volledige goedkeuring rekenen bij Vukadinova. “Een herkansing is gewoon niet hetzelfde als je echte run. Zodra ik weer boven was, moest ik gelijk naar beneden. Ik had nauwelijks tijd om me voor te bereiden. Verdien ik niet precies dezelfde kans als alle anderen?”

“Ik ben onwijs teleurgesteld en kan gewoon niet geloven dat zoiets kan gebeuren, uitgerekend tijdens de Olympische Spelen… Het is natuurlijk goed dat een probleem wordt opgelost, maar je kunt geen metalen voorwerpen bij een poortje laten slingeren. En dan ook nog eens doen alsof dat volledig normaal is… Gelukkig heb ik geen botten gebroken.”

Beijing 2022 | Arme Shiffrin barst in tranen uit na tweede crash tijdens Winterspelen

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt! Twee weken lang worden we tijdens de Olympische Spelen getrakteerd op prachtige topsport terwijl er wordt gestreden om olympische medailles. Iedere minuut van de Olympische Spelen Beijing 2022 zie je op discovery+ . Kijk alle streams van alle onderdelen van start tot finish. Tot 20 februari betaal je €29.99 voor een jaar lang sport.

Beijing 2022 Beijing 2022 | De rit van zilveren medaille winaar Kilde 4 UUR GELEDEN