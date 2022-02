Beijing 2022

Op de beelden kon iedereen live de zoektocht naar de ski volgen, vooral omdat ook de communicatie via de radio te horen was. "Stuur wat mensen. We moeten de ski vinden voordat we weer kunnen beginnen", klonk het terwijl de Filippijn Asa Miller stond te wachten.

Knullige communicatie

"Ik begrijp het niet, waar is de ski?", ging de ietwat knullige communicatie verder. "Ik weet het niet. Ik kan de ski niet vinden", was het antwoord.

De officials vonden de ski uiteindelijk niet, maar de race kon wel verder toen bleek dat hij in elk geval van de racelijn was verdwenen. "Course clear", klonk het door de radio en de wedstrijd werd hervat. Marco Odermatt pakte uiteindelijk het goud.

