Alpineskiën

Beijing 2022 | Yung raakt ski letterlijk kwijt bij val

Adrian Yung viel tijdens zijn reuzenslalom en raakte hierbij ook zijn ski kwijt. Door de vele sneeuwval waren het lastige omstandigheden om in actie te komen. Ook voor de mensen langs de piste. De ski van Yung was namelijk even nergens te bekennen.

00:00:56, 28 minuten geleden