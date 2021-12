Courchevel | Jelinkova gaat beslissende fase in om sterker te worden richting Beijing 2022

Jelinkova kwalificeerde zich vorig seizoen al voor de Olympische Spelen, maar vlaen. na haar plaatsing kreeg de route naar Beijing 2022 een flinke omweg als gevolg van een kruisbandblessure. Het is zo gemakkelijk nog niet om daarvan terug te keren.

Niet alleen duurt de pure revalidatie lang, ook moet je daarna maar weer zien terug te groeien naar je oude niveau. Jelinkova was begin dit seizoen van de partij in Lech, maar sloeg daarna enkele World Cups over om zich te richten op het maken van extra trainingsurnen.

Kwalificatie op zak voor Beijing 2022

Courchevel paste wel in haar programma en dus is het leuk om haar weer eens in actie te zien. Jelinkova finishte met een achterstand van ruim vijf seconden, waarmee ze 45ste werd en ver verwijderd bleef van kwalificatie voor de tweede run. Alleen de topdertig mag een tweede keer van de piste af.

De 26-jarige Jelinkova werd vorig seizoen zeventiende op deze piste, waarmee ze de basis legde voor kwalificatie voor de Winterspelen. Er moeten richting februari 2022 nog duidelijk wat puntjes op de i worden gezet, al lijkt het erop dat Jelinkova zowel fysiek als qua ritme beter wordt van iedere afdaling die ze aflegt.

Gelukkig is ze al zeker van kwalificatie en hoeft er niets overhaast te worden.

