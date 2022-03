Courchevel | Shiffrin legt na mislukt Beijing 2022 wel ‘gewoon’ weer beslag op kristallen globe

Tegenover die algemene wereldbekerwinst staat een kristallen globe. Geen kleintje, die zijn voor de specifieke disciplines, maar een grote. Die grote komt Shiffrin voor de vierde keer toe. Ook voor Petra Vlhova, haar laatst overgebleven concurrente, is de eerste plaats nu buiten bereik.

Het is de vierde keer in de carrière van Shiffrin dat ze de grote kristallen globe wint, waarmee ze op gelijke hoogte komt met Lindsay Vonn. Aangezien Shiffrin pas 27 jaar oud is, ligt er een kans in het verschiet om Vonn voorbij te steken en de jacht te openen op Annemarie Moser-Proll, die in de jaren zeventig maar liefst zes keer de eindwinst opeiste.

Aamodt Kilde

Shiffrin is nog niet in bezit van haar vierde kristallen globe, omdat er nog twee disciplines op het programma staan. Desondanks hoeft ze zich geen enkele zorgen te maken, omdat ze niet meer te achterhalen is.

Shiffrins vriend, Alexander Aamodt Kilde, won bij de mannen de globe op zowel super-G als afdaling, maar de grootste globe thuis is dus van de Amerikaanse.

