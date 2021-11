Wereldbeker | Shiffrin boekt thuis in Killington 46ste en historische overwinning

Wat Stenmark deed op de reuzenslalom doet Shiffrin op het traditionele onderdeel: winnen, winnen, winnen. Ze is tweevoudig olympisch kampioen, een ambassadrice voor haar sport en misschien wel de reden dat het Wereldbeker-circus naar Killington trok.

Het was daarom zeer passend dat Shiffrin voor eigen publiek het 32 jaar oude record van Stenmark evenaarde. Het lijkt nu slechts een kwestie van tijd voordat ze dit record ook scherper stelt, aangezien het seizoen – een olympisch jaar ook nog eens – pas net is begonnen.

Tranen

De pas 26-jarige Shiffrin versloeg haar rivale Petra Vlhova en bleef onverslaanbaar in Killington. Het was alweer de vijfde keer dat ze uitgerekend in Killington, niet ver van waar ze leerde skiën, de snelste was. Wie weet kan Shiffrin nu jacht maken op het overall-record, dat staat op 71. Momenteel staat ze derde op de alltime-ranglijst.

Winst in Killington betekende duidelijk veel voor Shiffrin, die in tranen uitbarstte tijdens het winnaarsinterview.

