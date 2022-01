Kitzbühel | Crawford gaat tijdens training iconische Hahnenkamm door het poortje!

Het is de bedoeling dat je links of rechts het poortje passeert, maar Crawford kwam op hoge snelheid zo wijd uit de bocht dat bijtijds terugsturen er niet meer bij was. Gelukkig voor Crawford was er nog een laatste ontsnapping mogelijk.

De Canadees maakte zichzelf zo klein mogelijk in de hoop om door het poortje heen te kunnen skiën. Veel tijd om na te denken had hij uiteraard niet bij snelheden van rond de 100 kilometer per uur. Dit alles gebeurde in een fractie van een seconde.

Kitzbühel

Crawford kwam ermee weg en bedwong de Hahnenkamm – ook bekend onder de naam Streif – ondanks dit spannende momentje. Je ziet hem in de bijgevoegde video’s na zo’n 57 seconden door het poortje glippen.

