Lake Louise | Goggia scoort dankzij winst op Super-G een hattrick aan overwinningen

Goggia had al twee overwinningen op de afdaling achter haar naam staan voordat de super-G aan bod kwam en ook die zette ze naar haar hand. Het verschil was kleiner dan tijdens de afdalingen, maar wie maalt daar om? Helemaal niemand, het is alweer vergeten.

Na een knieblessure die haar vorige seizoen voortijdig beëindigde – al won ze alsnog de Wereldbeker op de afdaling – is Goggia weer helemaal boven Jan. De 29-jarige keerde sterker terug dan ooit tevoren en behaalt de ene na de andere overwinning. Marges van een seconde of meer zijn hierbij niets bijzonders.

Vlagdraagster

Het is niet zomaar dat de vergelijking met Vonn wordt gemaakt. Vonn was zelfs tot drie keer (2011, 2012, 2015) toe driemaal de sterkste in Lake Louise, terwijl ook Katja Seizinger in 1997/1998 een hattrick scoorde. Goggia presteerde dit weekeinde in Canada dus echt iets bijzonders.

Het ultieme doel zijn uiteraard de Olympische Spelen, waar de skiester haar palmares hoopt uit te breiden na goud in Pyeongchang. Italië wees Goggia al aan als vlagdraagster.

