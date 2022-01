Met 47 overwinningen staat Shiffrin op eenzame hoogte omdat de 46 zeges van Stenmark in één enkele discipline niet langer bovenaan de eeuwige ranglijst prijken. De overwinning van Shiffrin op Petra Vlhova was niet direct verwacht, omdat de Slowaakse dit seizoen vooralsnog domineert als ieder poortje telt.

De prestaties van Vlhova zijn zelfs zo goed dat ze dankzij haar tweede plaats al zeker is van de eindoverwinning op dit onderdeel in de World Cup. Maar zelfs Vlhova had geen antwoord op de aanstormende Shiffrin, die op basis van haar eerste run slechts vijfde stond.

Ad

Schladming | Shiffrin barst in tranen uit na legendarische 47ste overwinning

Schladming Schladming | Shiffrin wint laatste slalom voor Peking en verbreekt legendarisch record 2 UUR GELEDEN

Stapeltje olympische medailles

Het leek wel alsof Shiffrin, die bij de finish de race van Vlhova in de gaten hield, haar overwinning totaal niet zag aankomen, waarna vrijgekomen emoties haar te veel werden. “Het lijkt de laatste tijd wel alsof ik alleen maar sta te huilen”, aldus de Amerikaanse, die hoopt een stapeltje medailles te veroveren tijdens de Winterspelen.

Shiffrin heeft het zwaar sinds haar vader een jaar geleden kwam te overlijden en haar voorbereiding op Beijing 2022 werd recent hinderlijk onderbroken door een coronabesmetting. Hoewel Vlhova op de slalom de sterke was, gaat Shiffrin aan de leiding in het totaalklassement van de World Cup.

Flachau Schladming | Shiffrin barst in tranen uit na legendarische 47ste overwinning 2 UUR GELEDEN