De flinke temperatuurdaling van de laatste dagen was te laat voor de wereldbeker in Lech-Zürs. De sneeuwmeting voor de wereldbeker parallelslalom was al uitgesteld, maar de hoop op onverwachte sneeuwval bleef onbeantwoord.

Sölden | Marco Odermatt maakt favorietenrol waar bij seizoensopener 23/10/2022 OM 12:50

Dit is al het derde weekend op rij dat de wereldbekerwedstrijd geannuleerd moet worden. De twee weekenden en Zermat-Cervinia gingen ook niet door vanwege het warme weer en worden ook niet ingehaald. In Sölden is nog de enige race van het seizoen geskied. Marco Odermatt won de Reuzenslalom in de Oostenrijkse seizoensopener.

De vrouwen zijn dit hele seizoen nog niet in actie gekomen. Een dag eerder in Sölden werd de wedstrijd van de vrouwen geannuleerd vanwege een sneeuwstorm.

Races

De eerstvolgende wedstrijd op de planning voor de vrouwen is de Slalom in Levi in Finland op 19 en 20 november. De mannen zijn van 22 tot en met 27 november in Lake Louise in Canada om zich voor te bereiden op de downhill en de super-G.

