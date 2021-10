De snelste tijd van de dag staat op naam van Lara Gut-Behrami. De Zwitserse was in haar eerste run met 1:02.80 de snelste van de dag. De omstandigheden voor de tweede run waren zichtbaar langzamer. Gemiddeld ruim twee seconden per run. Uiteindelijk was het slechts 0.14 seconden in het voordeel van Shiffrin die er voor zorgden dat de Amerikaanse de seizoensopener op haar naam kan schrijven.

Sölden | Mikaela Shiffrin wint de seizoensopener alpineskiën

Sölden | Mikaela Shiffrin eerste run reuzenslalom

