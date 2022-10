Alexis Pinturault trapte het wereldbekerseizoen af. De Fransman mocht als eerste starten en zette een tijd van 1:00.90 op de borden. Plaats nemen op de hotseat zat er niet in voor Pinturault want Feller startte als tweede en klokte direct een snellere tijd. Marco Odermatt mocht als derde naar beneden en wist als enige het parcours in minder dan een minuut af te leggen. De Zwitser legt dus een goede basis neer voor de tweede run.

De snelste tijden werden gerealiseerd door de vroege starters. Lucas Braathen mocht als zesde naar beneden en klokte de tweede tijd, 0:41 seconden achter Odermatt. Zan Kranjec startte als vijfde en met een achterstand van 0:69 op was de Sloveen goed genoeg voor de derde plek.

Maarten Meinders kwam als 40e in actie. De Nederlander klokte een tijd van 1:3.42 en plaatst zich daarmee niet bij de top 30 die in actie gaan komen in de tweede run. Deze tweede run is vanaf 12:45 uur live te volgen op Eurosport 1 en zonder onderbrekingen op discovery+

