Afgelopen week op de Europa Cups in het Zwitserse Zinal liet de Nederlander zien dat hij goed in vorm is. Met een tweede en een vijfde plaats op zak heeft het zelfvertrouwen een goede boost gekregen voor deze wereldbekerwedstrijd in Val d'Isere. Met een tijd van 1:10.60 eindigt de Nederlander op de 34e plek. De top dertig mag zich klaarmaken voor de tweede run later vandaag (13.00 uur). Hier valt Meiners dus net buiten.

