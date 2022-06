Het gebeurt niet vaak dat een NFL-team van eigenaar verwisselt. Het bezitten van een team in de populairste league van de Verenigde Staten is een erg rendabele onderneming. Bovendien geeft het bezitten van een team status en dus blijven eigenaren vaak jarenlang zitten en geven ze het team uiteindelijk door aan hun kinderen.

Dat er grof geld neergeteld wordt voor de Broncos is dus niet verrassend. He team is de laatste jaren weliswaar weinig succesvol, maar kent een roemrijk verleden. Onder leiding van legendarische quarterbacks als John Elway en Peyton Manning wist het team de Super Bowl maar liefst drie keer te winnen de afgelopen 25 jaar. Bovendien deed de club deze zomer een flinke stap naar nieuw succes door superster quarterback Russell Wilson los te weken bij de Seattle Seahawks.

Meest waardevolle teams

Het beroemde tijdschrift Forbes publiceert elk jaar een lijst van de meest waardevolle sportteams ter wereld. In de lijst zijn altijd veel Amerikaanse teams te vinden. De Dallas Cowboys staan traditioneel op nummer 1. Volgens Forbes was het NFL-team in 2021 5,7 miljard dollar waard. Na de Cowboys komen de New York Yankees met 5,25 miljard dollar en de New York Knicks met 5 miljard dollar.

De top-10 ziet er als volgt uit:

1. Dallas Cowboys (5,7 miljard dollar)

2. New York Yankees (5,25 miljard dollar)

3. New York Knicks (5 miljard dollar)

4. FC Barcelona (4,76 miljard dollar)

5. Real Madrid (4,75 miljard dollar)

6. Golden State Warriors (4,7 miljard dollar)

7. Los Angeles Lakers (4,6 miljard dollar)

8. New England Patriots (4,4 miljard dollar)

9. New York Giants (4,3 miljard dollar)

10. Bayern München (4,21 miljard dollar)

Met de overname zouden de Denver Broncos zich dus op de zevende plek van meest waardevolle teams ter wereld nestelen. Bayern München zou in dat geval uit de top-10 vallen, waardoor veertig procent van de duurste sportclubs ter wereld uit de NFL afkomstig zou zijn.