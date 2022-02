Het beeld van de Braziliaanse voetballers in Oekraïne ging donderdag de hele wereld over. De spelers, waaronder ex-Ajacied David Neres, vrezen samen met hun gezinnen voor hun veiligheid. Vanuit een hotel smeken ze om hulp van de regering in hun land.



In eigen land zullen ze voorlopig niet in actie komen. Het Ministerie van Sport heeft alle wedstrijden in Oekraïne opgeschort nadat de noodtoestand is uitgeroepen. De deelname van de nationale teams van Oekraïne aan sportcompetities is (nog) niet geannuleerd.

Geen internationale sportevenementen in Rusland

Niet alleen in het oorlogsgebied zelf, ook Rusland hoeft voorlopig geen internationale sportevenementen te verwachten. Het Westen weert massaal de Russen en verplaatst zo’n beetje alles wat in het land op de planning staat.



Het grootste nieuws kwam vrijdag bij de UEFA vandaan. De finale van de Champions League op zaterdag 28 mei staat niet langer gepland in Sint-Petersburg. Het Stade de France in Parijs neemt de organisatie van dit duel over.





Internationaal voetbal

Daarnaast meldde de UEFA dat alle Russische en Oekraïnse clubs en teams hun wedstrijden tot nader order op neutraal terrein moeten spelen. Zo is Spartak Moskou nog actief in de Europa League. In de achtste finale treffen de Russen RB Leipzig.



Beide nationale voetbalteams zijn nog in de race voor een WK-ticket. Op donderdag 24 maart speelt de Russische ploeg een 'thuiswedstrijd' tegen Polen. Daarna wacht mogelijk Tsjechië of Zweden.

Ook Oekraïne is nog actief in de WK-kwalificatie, maar de ploeg zou al niet in eigen land uitkomen. Het team reist eerst af naar Schotland, voordat Wales of Oostenrijk de tegenstander is in een eventuele finale van de play-offs.

Sponsoren

Voetbalclubs met Russische sponsoren zitten ook opgezadeld met een probleem. Als één van de eersten heeft Manchester United zijn contract met luchtvaartmaatschappij Aeroflot verbroken. Schalke 04 heeft hoofdsponsor Gazprom van het shirt gehaald.



Ook Ajax loopt mogelijk geld mis door de oorlog. De Amsterdammers hebben bankgaranties ontvangen voor de transfers van David Neres, Lassina Traoré (Shaktar Donetsk) en Quincy Promes (Spartak Moskou). Door de ingestelde sancties tegen banken en personen uit Rusland is het nog niet duidelijk hoe ze de resterende bedragen gaan krijgen.

Geen Formule 1 in Sotsji

Ook weten we nu al dat de Formule 1 van Sotsji op zondag 25 september niet doorgaat. "De Formule 1 reist door landen over de hele wereld met een positieve visie om mensen en landen bij elkaar te brengen. De ontwikkelingen in Oekraïne volgen wij met verdriet. We zijn in shock en hopen op een snelle en vreedzame oplossing voor de huidige situatie", laat autosportfederatie FIA in een statement weten.





Haas kwam vrijdag met een witte wagen het testcircuit van Barcelona op. Het Amerikaanse Formule 1-team haalde de kleuren van de Russische vlag en het logo van het sponsor Uralkali van de auto af. Door de banden met de Russische oliemaatschappij te verbreken, komt Haas mogelijk wel in financiële problemen.





Mogelijk dat ook coureur Nikita Mazepin komend seizoen niet in actie mag komen. Haas twijfelt over zijn toekomst, omdat vader Dmitry een goede band heeft met het kremlin.

Basketbal en skiën

De Nederlandse basketbalbond kwam ook in een moeilijke situatie terecht. Zondag zou Oranje voor de WK-kwalificatie in actie komen tegen Rusland. Deze wedstrijd is nu afgelast.

Donderdag ging het uitduel in Perm nog wel door, omdat de Nederlandse selectie al aanwezig was in het land. Dit leidde tot veel verontwaardige reacties.



De internationale skifederatie (FIS) heeft laten weten voorlopig geen wedstrijden te organiseren op Russisch grondgebied. Het gaat onder meer om wedstrijden in het langlaufen, skicross, aerials en schansspringen in Tyumen, Sunny Valley, Mosko, Yaroslavl en Ekaterinburg.

Davis Cup





Mogelijk volgen er nog meer afgelastingen en verplaatsingen. Eind augustus staat bijvoorbeeld het WK volleybal in Rusland gepland. Aan het einde van het jaar is het Russische Kazan het decor van het WK kortebaan zwemmen. Het is nog niet bekend wat hiermee gaat gebeuren. In de Davis Cup tennis is de ontmoeting tussen Oekraïne en Barbados verplaatst naar het Turkse Antalya. Het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de ATP-toernooien in Moskou en Sint-Petersburg. De kersverse nummer 1 van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, heeft al laten weten te worstelen met de situatie rondom zijn land.Mogelijk volgen er nog meer afgelastingen en verplaatsingen. Eind augustus staat bijvoorbeeld het WK volleybal in Rusland gepland. Aan het einde van het jaar is het Russische Kazan het decor van het WK kortebaan zwemmen. Het is nog niet bekend wat hiermee gaat gebeuren.