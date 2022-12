Zoals zo vaak levert het bekendmaken van de nominaties voor de eindejaarsverkiezing de nodige ophef op – soms veel, soms weinig – en dat is rondom de editie van 2022 niet anders. Er worden vraagtekens geplaatst bij de nominaties in meerdere categorieën.

Er zijn na dit olympisch jaar slechts drie genomineerden en door de goede prestaties van Schouten en Schulting – die meerdere medailles veroverden – plus de imposante erelijst van Van Vleuten, is er gen plek meer voor de 22-jarige Bol, die op haar beurt al een even indrukwekkend sportjaar beleefde.

“Geacht Nederland en NOC*NSF. Het klopt dat Nederland zichzelf een sportland mag noemen. En hoewel enkele kleine sporten hier populair zijn, is het misschien een goede zaak om prestaties voortaan beter in te schatten op internationaal niveau”, twittert Meuwly.

Europees Atlete van het Jaar

“Dit is een farce”, vervolgt hij. “Bij het schaatsen waren tijdens de Winterspelen deelnemers uit slechts 27 landen, terwijl meer dan 200 landen een atleet afvaardigden op het onderdeel atletiek tijdens de Zomerspelen.”

Meuwly is nog niet klaar: “Bol behaalde een unieke treble op de 400 meter tijdens het EK, ze won zilver op het WK achter de allerbeste atlete op deze avond, nogmaals drie keer zilver tijdens het WK dit jaar, zegevierde in de Diamond League en werd Europees atlete van het Jaar…”

“Hoe is het mogelijk dat Femke niet eens is genomineerd? Misschien wordt het tijd om de opzet van deze verkiezing te veranderen. Of neem een lesje globalisering”, besluit Meuwly, die met nog wat meer statistieken strooit over landen die deelnemen aan schaatsen en atletiek plus ook medailles winnen.

Jumbo-Visma

Behalve de ophef rondom het niet-nomineren van Bol is er ook onbegrip over het niet-nomineren van Merijn Zeeman in de categorie Coach van het Jaar. Zeeman is belangrijk binnen de wielerploeg van Jumbo-Visma, die met Jonas Vingegaard de Tour de France won.

In het geval van Zeeman neemt zijn broertje Thijs – bekend van televisie – het voor hem op. “Dus NOC*NSF nomineert Jumbo-Visma wel voor Sportploeg van het Jaar, maar de coach niet? Absurd. Groot respect voor alle genomineerde coaches en hun prestaties, maar de winnaar van de Tour (geel en groen) links laten liggen, is ronduit gênant.”

Wout van Aert, winnaar van die groene trui, reageerde ter ondersteuning van de tirade van Zeeman door een hartje uit te delen.

Tour de France | Prachtig! Van Aert onthaalt Vingegaard in gele trui aan finish van tijdrit

