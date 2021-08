Dat de Marathon plaatsvindt plaats in Sapporo is geen toeval. Normaal gesproken is het in de meer noordelijk gelegen stad een stuk koeler dan in Tokio. Helaas voor de loopsters is het ongewoon warm in Sapporo en staat hen alsnog een loodzware wedstrijd te wachten.

Nederland wordt vertegenwoordigd door Andrea Deelstra en Jill Holterman. De Nederlandse ploeg heeft, net als de concurrentie, allerlei voorbereidingen getroffen om de hitte de baas te zijn. Er is getraind in klimaatkamers en er zijn speciale hulpmiddelen bedacht om de loopsters zo goed mogelijk te koelen. Er wordt ijs in sokken, petten en vesten gestopt om de atleten zo veel mogelijk bescherming te bieden tegen de temperaturen.

De Marathon wordt dit jaar dus niet alleen beslist op wie intrinsiek de beste loopster is. Atleten die van nature goed tegen hitte kunnen, zullen in het voordeel zijn. Een verrassende winnaar is heel goed mogelijk en het aantal uitvallers gaat ongetwijfeld bovengemiddeld hoog zijn.

