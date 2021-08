Felix beviel in 2018 van een dochter. Toen het tijd was om een nieuw contract te onderhandelen met Nike kreeg ze ineens 70% minder geld aangeboden dan bij het vorige contract het geval was. Daarnaast wilde Nike het contract niet garanderen uit angst voor dalende prestaties als gevolg van haar zwangerschap.

Felix besloot de onderhandelingen af te breken. Dit deed ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor minder bekende atleten. Felix wilde voorkomen dat andere sporters hetzelfde zou overkomen. Felix tekende een contract bij Athleta en werd als atleet, moeder en activist het gezicht van het merk in een wereldwijde campagne.

Niet lang nadat Felix dit verhaal naar buiten bracht, gaf Nike toe aan de druk van de publieke opinie. Het kondigde een nieuw beleid aan ten opzichte van zwangerschap met meer garanties voor de atleet.

Op de 400 meter bewees Felix dat ze nog altijd tot de wereldtop behoort. Ze pakte goud met de estafetteploeg op de 4 x 400 meter en won het brons als individu op de 400 meter. Daarmee is Felix nu de meest succesvolle hardloopster op mondiale evenementen.

