Vetter zette al meteen de toon op de 100 meter horden. Haar eindtijd van 13.09 betekende een persoonlijk record voor de Amsterdamse. In de volgende onderdelen hield ze die goede lijn vast. Op het hoogspringen bleef ze slechts 1 centimeter af van haar persoonlijk record. Bij het kogelstoten leek de motor even te haperen, maar bij haar tweede poging schoot ze uit haar slof. Het was goed voor de tweede score op het onderdeel.

Op het slotonderdeel van dag één moest ze de snelle Spaanse Maria Vicente laten lopen, maar haar eigen 23.81 was alsnog goed voor de derde tijd van allemaal. Daarmee sprong ze in het algemeen klassement over Nafissatou Thiam. Thiams landgenote Noor Vidts, die en passant ook drie persoonlijke records verbrak, ging haar ook voorbij. Beide Belgische atleten volgen op korte afstand van Vetter.

Emma Oosterwegel vinden we na deze eerste dag terug op de elfde plaats, zes posities voor Nadine Broersen. De 23-jarige Oosterwegel verbeterde zichzelf op beide loopnummers en het hoogspringen. Alleen bij het kogelstoten bleef ze ver verwijderd van haar eigen topscore.

De kansen voor de mondiale nummer 1, de Briste Katarina Johnson-Thompson, zijn al verkeken. Op de 200 meter schoot het in de bocht in haar hamstring. Ze liep uiteindelijk de race nog wel uit, maar werd gediskwalificeerd, omdat ze in een andere baan terecht was gekomen.

Komende nacht om 2:40 uur beginnen de atleten met het verspringen. Op dit onderdeel zal Vetter de schade moeten zien te beperken, maar mocht ze daarin slagen zou ze bij het daaropvolgende speerwerpen juist weer wat marge moeten unnen nemen.

