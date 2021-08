Tsimanouskaya dreigde tijdens Tokyo 2020 op het vliegtuig naar Minsk te worden gezet. Even eerder was ze door Belarus uit de olympische ploeg gezet vanwege het openlijk uiten van kritiek op haar coaches. De atlete pikte het niet dat ze zomaar, ongetraind moest invallen op de estafette.

De Belarussische was al onder dwang naar het vliegveld van Tokio vervoerd en wist daar de hulp in te schakelen van lokale politie, autoriteiten en het IOC. Ze kon op die manier ternauwernood voorkomen dat ze terug moest naar Belarus, waar haar waarschijnlijk niet veel goeds stond te wachten.

Doorbraak

Polen zorgde voor een doorbraak in de zoektocht naar een oplossing door Tsimanouskaya asiel aan te bieden. Het leek toen al uitgesloten dat ze ooit nog namens Belarus aan wedstrijden zou meedoen en dat lijkt nu te worden bevestigd.

“Mijn leven kwam plotseling op z’n kop te staan en ik moet helemaal opnieuw beginnen. Ik heb besloten om in Polen te blijven en ga niet meer terug naar Belarus”, aldus Tsimanouskaya in gesprek met de tv-zender RBC. “We gaan er nu voor proberen te zorgen dat ik mag sporten voor de nationale ploeg van Polen. Ik voel me hier veilig en weet dat ik goed word beschermd.”

Het kan alles bij elkaar wel drie jaar duren voordat de 24-jarige Tsimanouskaya toestemming krijgt als Poolse deel te nemen aan wedstrijden, maar er leeft stiekeme hoop dat deze uitzonderlijke procedure sneller kan worden doorlopen.

