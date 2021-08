Vooraf werd er ook niet gerekend op Nederlands succes tijdens de marathon. Voor zowel Deelstra als Holterman was het bereiken van de olympische marathon een doel op zich, om daar vervolgens een mooie persoonlijke prestatie neer te zetten. De ambitie om een goede tijd te lopen, kon al snel overboord.

Ondanks dat de organisatie vanwege de warmte in Tokio was uitgeweken naar het noordelijker gelegen Sapporo, waar al om 6.00 uur plaatselijke tijd het startschot werd gegeven, was het bloedheet voor de deelnemers. De temperatuur schommelde voortdurend rond de 30 graden. Deelstra liep daarom met een petje waarin ze ijs kon stoppen.

In eerste instantie kon zij de kopgroep nog op afstand volgen, maar vanaf het tweede deel liep het verschil snel op. Holterman liep vanaf de eerste kilometers wat verder naar achteren in het veld.

Mooie strijd

Vooraan vochten Jepchirchir, Brigid Kosgei (eveneens uit Kenia), Lonah Salpeter (Israel) en de Amerikaanse Molly Seidel een mooie strijd uit. Op vier kilometer voor de streep moesten de laatste twee passen, waarna Salpeter bevangen door de hitte definitief de strijd staakte.

In de laatste twee kilometer plaatste Jepchirchir de beslissende versnelling en liep in 2.27,20 naar de finish. Wereldrecordhoudster Kosgei moest genoegen nemen met zilver. Seidel pakte het brons; een knappe prestatie. Zij liep in Sapporo, na de Amerikaanse trials, pas haar tweede marathon.

Deelstra kwam, met haar armen in de lucht, na 2.37,05 over de streep. Holterman finishte na 2.45,27.

Mannen

De marathon voor de mannen staat zondag op het programma. Het aanvangstijdstip is voor hen niet aangepast. Zij starten om 7.00 uur plaatselijke tijd, 0.00 uur in Nederland. Voor ons land komen Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen in actie.

